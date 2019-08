Sidy Sarr va signer avec le Nîmes Olympique !

Le milieu de terrain sénégalais de Châteauroux, prêté à Lorient la saison passée et pisté par Nîmes depuis sa superbe saison 2017-2018 dans le Berry (11 buts), est attendu dans le Gard dans les prochaines heures pour signer un contrat de quatre ans. Selon les informations de midi libre, les négociations concernant le transfert de Sidy Sarr, qui traînaient en longueur depuis quelques jours, viennent d’aboutir. Le milieu de terrain sénégalais, plus offensif que défensif, plus relayeur que sentinelle, va signer un contrat de 3 ans avec Nîmes Olympique. Il est attendu dans les prochaines heures dans le Gard, et sera au centre d’entraînement de la Bastide ce mardi.