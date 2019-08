A La Mecque, Pape Cheikh Diallo dévoile son selfie

Actuellement à La Mecque, Pape Cheikh Diallo débute son pèlerinage, ce vendredi 09 août 2019. Habillé en ihram, le directeur général de King Fm a dévoilé sa première photo sur laquelle il est habillé en ihram. D’ailleurs, sur Instagram, son épouse Kya Aidara a partagé le cliché en laissant un message : « Mon El Hadj… »

Sur les réseaux sociaux, Pape Cheikh s’est expliqué sur son absence. « Par la grâce d’Allah , je vais effectuer le Hadj cette année in sha Allah. Je vous demande de prier pour moi et j’en ferai autant pour vous et toute la Oummah. Balen ma akh », fait-il savoir sur son compte Intagram.