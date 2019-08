Abdoul Mbaye saisit la Cour suprême

Condamné à payer 101 millions à son ex-épouse, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) ne baisse pas les armes. Il compte se battre jusqu’au bout. Déclaré coupable d’usage de faux en écritures publiques authentiques et de tentative d’escroquerie,le banquier va attaquer le verdict de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Dakar. Ceci, au préjudice de son ex-épouse, Aminata Diack à qui il doit également la rondelette somme de 100 millions de FCFA. En sus de verser 1 million de F CFA au trésor public.

Me Sadel Ndiaye, avocat de la défense : « C’est scandaleux ! »

Un de ses avocats, Me Sadel Ndiaye confirme et se dit réellement surpris de cette décision. « C’est d’autant plus scandaleux que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu en 1994. Et les faits inférés à la tentative d’escroquerie sont relation avec sa procédure de divorce qui datent de 2014. C’est comme si on peut agir aujourd’hui pour que 20 ans plus tard ces actes puissent être versés dans le cadre d’une procédure d’escroquerie. Ce qui est aberrant ! C’est une décision qui ne nous satisfait pas du tout. Nous allons nous pourvoir en cassation », a fait savoir le conseil.