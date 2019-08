La CEDEAO séjourne depuis ce lundi à Ouagadougou capitale du Burkina Faso. Une réunion délocalisée de la commission mixte chargée des affaires politiques, de la paix de la sécurité et du MAEP/ Genre, promotion de la femme et de la protection sociale/ Affaires juridiques et judiciaires. » qui se penche depuis ce mardi 06 Aout sur La lutte contre la corruption : quelle contribution pour le parlement de la CEDEAO ?