Fin de mandat pour Bensounda

Le mandat de Fatou Bensounda, actuel Procureur de la Cour pénale internationale, expirera donc le 15 juin 2021. Le processus pour la remplacer est déjà enclenché avec cet avis de vacance de poste.

« Par cet avis, l’Assemblée des États Parties, assistée du Comité pour l’élection du Procureur, cherche à attirer les candidats les plus qualifiés pour le poste de Procureur de la Cour pénale internationale », s’est félicité le Coréen Gon Kwon, président de l’Assemblée des Etats-Parties avant d’ajouter que « ce n’est qu’à l’issue d’un processus transparent et structuré que l’Assemblée pourra élire le Procureur le plus qualifié pour la Cour ».

Conformément au Statut de Rome (voir paragraphe 3 de l’article 42 pour les principaux critères de sélection), la CPI vise à assurer une représentation équitable des femmes et des hommes pour tous les postes, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde pour les postes juridiques et une représentation géographique équitable dans le recrutement du personnel.

L’Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome ou y ont adhéré. Le Président Kwon a été élu Président de l’Assemblée pour un mandat de trois ans en décembre 2017.