GO : Le dilemme de Pa Wade

A l’impossible, nul n’est tenu. Faute de grives, on mange des merles. « Kou amoul Ndèye, nampe maam….. »

Bref, vous aurez compris. Comme des grands. Faute de pouvoir designer Karim pour le remplacer à la tête du parti, et qui sait, à la tête du Sénégal, Me Wade fait feu de tout bois pour au moins revigorer l’opposition avant les prochains rendez-vous électoraux.

C’est dans ce sens qu’il a reçu et adoubé Boy Sonko et compagnie, et c’est dans la perspective de livrer un combat farouche contre Big Macky et sa troupe

Mais « dina meeti » trop. Ce sera plus difficile qu’imiter un Youssou Ndour qui danse ou un Wally Seck qui s’essaie une tenue de commando militaire.

Un truc de fou, quoi ! Mais qui donc parmi les gars, pourrait se montrer assez coriace pour pouvoir inquiéter Macky ou son remplaçant en 2024 ?

Moi je ne vois personne dans l’arène à part Boy Sonko. Même des espoirs traditionnels, façon Idy ou Gakou, semblent se barrer avant l’heure.

Cebe