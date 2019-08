Le marché Sandaga sera détruit

Grand édifice commercial, niché au cœur de Dakar depuis 1933, le célèbre marché Sandaga sera complètement rasé. C’est la décision prise par l’État du Sénégal après un rapport accablant de la Direction de la protection civile, du Groupement national des sapeur-pompiers, de la Direction de la construction et celle de l’Urbanisme.

Le rapport, consulté par L’Observateur, est sans appel : « Le marché Sandaga ne présente plus de garantie de sécurité nécessaire au maintien de la sécurité publique et son effondrement partiel ou total peut-être un danger pour les occupants, les passants, les cantines… L’état de dégradation du bâtiment est très avancé et l’édifice est affecté dans sa structure surtout dans les ouvrages en béton armé ».

Le document de corser la note : « Il y a des maçonneries et des fissures structurelles par endroits, les enrobades éclatées, le ferrage rouillé, les escaliers défectueux, les dallettes de protection fissurées et les gouttières bouchées ou défectueuses. Les fers du bâtiment sont rongés par la rouille, les installations électriques sont défectueuses, le réseau d’assainissement inexistant ».

Pis, « la dalle non étanche est en voie d’effondrement, le bâtiment surexploité et le risque d’explosion de Sandaga est imminent ». Le journal d’indiquer que le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a fait le serment de déguerpir le bâtiment central du marché et ses alentours dès la première semaine après la Tabaski.