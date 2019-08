Macky a supprimé 16 agences

Le chef de l’Etat a dissout 16 agences sur les 32 existantes. Il en fait lui-même la révélation, hier à Diamniadio, lors du lancement du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama). D’ailleurs, une commission travaille d’arrache-pied, à cet effet, depuis deux semaines.

« Nous sommes en train de fusionner certaines agences. On a réuni l’Agence de la grande muraille verte, celle des éco-villages et la nouvelle Agence de lutte contre la déforestation en une seule entité qui aura un budget conséquent et pourra travailler de façon efficace », a dit le chef de l’État.

Au ministère du Pétrole et des Énergies, trois agences disparaîtront. Il s’agit de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme) et de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) seront réduites à de « simples » directions au niveau de la Senelec.