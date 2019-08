Supposée Niétél De Kouyaté, Zahra « Idoles » Fait Une Déclaration Surprenante Sur Les Coépouses Du Défenseur

Zahra est l’une des chouchous du public.Jeune fille à multiples facettes;Zahra est aussi une « Youtubeuse »;en effet l’actrice donne des astuces de make Up et soin de visage à sa communauté.Jetée dans le grand bain par « Papa Thier »;Mamy rassoul fait une entrée très remarquée et a su se faire aimer et adopter par les incontournables fans de la série Idoles et du sketch Ramadan de Ass. La charmante demoiselle n’y est pas allée de main morte;elle s’est également confiée sur son role très particulier au sein de la série » l’utilisation de l’alcool;les virées nocturnes… ».

Interpellée au micro de Sanslimitesn.com en fin d’émission sur son rapprochement avec l’international et capitaine des lions de la Téranga;l’actrice met fin aux rumeurs faisant état d’une future 3éme épouse du défenseur central de la Tanière et pour finir la fille voilée dans la vraie vie parle son entente avec Zahra Mbow ancienne animatrice « Awo » et Mouna Seck;seconde épouse du joueur de Crystal Palace.