Après Guigon, la prière interdite à Iea Dakar

L’Institut européen des affaires (Iea Dakar), une école française de management, interdit la prière au sein de son établissement. C’est Moustapha Diakhaté qui a publié la note de service sur sa page Facebook.

« Le gouvernement du Sénégal doit annuler, sans délai, cette décision illégale, inopportune et dangereuse pour éviter à notre pays de sombrer dans des conflits confessionnels.

Contrairement à la France, il n’existe pas au Sénégal une loi qui permet à un quelconque établissement d’enseignement public comme privé d’interdire la prière musulmane ou le port de signes religieux en son sein.

Au regard des événements survenus à l’institution Sainte Jean d’arc et plus récemment à la pharmacie Guigon, il est temps d’introduire, dans le code du travail et la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, des dispositions relatives à l’autorisation des cinq prières obligatoires musulmanes et le port du voile islamique dans tous les établissements recevant du public.

Vive la République !

Vive le Sénégal ! »