Jammeh effacé du «dalasi»

La Banque centrale de Gambie a mis en circulation les nouveaux billets de dalasi. Le portrait de l’ex-président Yahya Jammeh, qui figurait sur tous les billets de banque, a disparu des nouvelles coupures mises en circulation cette semaine, deux ans et demi après son départ du pays. Un oiseau figure sur l’une des faces tandis que, sur l’autre, sont représentés un cercle de mégalithes, typique de cette région d’Afrique de l’Ouest, un pêcheur ou encore un riziculteur. Mais plus le portrait de Yahya Jammeh. À noter que ces nouveaux spécimens comprennent des coupures de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 dalasis. C’est en marge d’une audience avec le président Adama Barrow que Bakary Jammeh, le gouverneur de la Banque centrale de Gambie a profité pour présenter à la Nation les spécimens des nouveaux billets de Banque. Selon lui, mettre en circulation des nouveaux billets de Banque signifie que cela se fait par l’intermédiaire des banques commerciales. Et le timing n’est pas fortuit, l’institution bancaire a profité du contexte d’avant tabaski avec la forte demande de liquidités pour les mettre en circulation. Dans cette déclaration, il précise que les anciens billets seront toujours valables jusqu’à nouvel ordre.