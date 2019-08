Le Sénégal recevra un milliard 300 millions de la CAF

Le Sénégal recevra une prime de deux millions 250 mille dollars de la CAF comme prime de finaliste ou vice champion d’Afrique, annonce Augustin Senghor le président de la fédération sénégalaise de football lors de la remise de primes aux équipes finalistes et vainqueurs de la saison 2018-2019.

Ce qui fait une somme plus de un milliard 300 millions Francs FCA qui entrera dans les caisses de la fédération sénégalaise de football.

« Pour clore ce débat, il faut comprendre que la FSF n’a pas encore reçu cette prime de la CAF concernant la coupe d’Afrique des Nations. Le vainqueur recevra 4 millions 500 mille dollars et le Sénégal aura la moitié 2 millions 300 mille dollars. Mais je précise bien qu’on a pas encore reçu cette somme », annonce le président de la FSF

Le Sénégal est vice champion de la CAN 2019. Les lions ont perdu la finale face à l’Algerie (1-0) qui recevra une somme de 4 millions 500 mille dollars. Après la coupe du monde, la FSF va encore encaisser une somme conséquente favorable au fonctionnement du football sénégalais.

wiwsport.com