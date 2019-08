LES SECRETS DE BEAUTÉ BIEN CACHES DU DENTIFRICE

Si vous pensez encore que le dentifrice ne sert qu’à se laver les dents, cette astuce est faite pour vous. Je vous propose quelques utilisations astucieuses de ce produit que très peu de gens connaissent et qui sont pourtant très utiles.

Lutte contre les boutons

Vous avez un petit bouton qui pousse ? Ne Vous inquiétez pas. Vous pouvez vous en débarrasser avec du dentifrice. Le dentifrice permet d’assécher le bouton et donc de l’éliminer rapidement. Cette astuce est particulièrement efficace contre les boutons d’acné.

Blanchiment des ongles

Pour retrouver des ongles plus blancs et éliminer les traces de vernis, le dentifrice est votre allié idéal. Frottez vos ongles avec une brosse à dents souple et du dentifrice comme vous le faites pour vos dents. Lavez-vous les mains et admirez le résultat. Vous serez agréablement surpris.

Lutte contre les mauvaises odeurs sur les mains

Certaines odeurs restent sur les doigts et votre savon habituel n’arrive pas à les faire partir. Pour vous débarrasser de ces odeurs persistantes d’un seul coup, le dentifrice est la solution miracle ! Comme quoi, ce produit cache bien son jeu. Bonne lecture à tous