L’histoire méconnue de Cheikhou Kouyaté et Zahra

C’est en 2017 que les rumeurs allèrent bon train sur leur relations qu’ils ont décidé de franchir le cap de se marier devant Dieu et les hommes. Après une histoire d’amour qui aura duré 8 années, ils deviennent officiellement Monsieur et Madame Kouyaté. Le mariage avait été célébré en petit comité, informe le journal l’observateur parcouru par limametti.com. Auparavant, le couple Zahra et Cheikhou a du affronter les aléas d’une relation à distance. Les amoureux se sont connus à l’époque où le footeux évoluait dans un club belge. Cela a tout de suite collé entre eux. L’un comme l’autre n’ont pas résisté à la passion débordante qui les a animait. Ensemble ils construisent leurs vies et chacun de son côté évolue dans sa carrière professionnelle.