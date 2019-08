Mairie de Nguekokh : révélations sur une gestion désastreuse de la municipalité

Situé dans le département de Mbour à 76 km de Dakar, Nguekokh zone importante de la capitale de la petite cote, vit d’énormes problèmes à tous les niveaux.

Entre scandales fonciers, mauvaise gestion des documents administratifs, incapacité de l’équipe municipale, Nguekokh souffre en douce depuis quelques années.

« Nous avons un maire assez limité intellectuellement et qui se croit capable de tout faire. Des terres sont bradés avec une très mauvaise gestion des documents administratifs. A la mairie de Nguekokh, on se croirait dans les anciens traitements d’affaires de chef de village. C’est tout un problème d’avoir un document administratif. Tantot, c’est une absence de signature, tantot, une absence de l’équipe municipale. Et ceux-là sont censés servir les populations. La secrétaire municipale est allée meme jusqu’à rester chez elle pour faire son travail. A quoi sert la mairie ? Les populations sont fatigués mais personne n’ose parler avec ce système d’administration qui se croit tout permis », a confié Moussa Diop habitant de Nguekokh.

Le maire Pape Songo Diouf, député au sein de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » est vu comme une autorité certe proche des populations car passant son temps dans les décès et les baptêmes. Il préfère se donner à ce genre d’occupation au lieu de bien gérer d’incapacité à bien gérer la commune. « Etre avec le pouvoir n’est pas synonyme d’avoir une emprise sur la population. Personne n’ose parler, il fait comme s’il était le centre de la ville, l’essence de tout. Si lui et ces partisans pensent que vous n’êtes pas avec eux, ils ne vont pas hésiter à bloquer les démarches légitimes que vous devez faire à la mairie. Les choses ne se passent pas ainsi. Nous l’avons choisi en 2014 parce que nous voulions un changement réel. Mais jusque-là rien. Et il y’a des scandales multiples dans la gestion des terres. »

sunugal24