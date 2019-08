Hervé Renard, coach des Lions: Comment la Can a brisé le lobbying

Des lobbies tapis dans le milieu du sport avaient ourdi un plan pour faire débarquer Alou Cissé de l’équipe nationale de foot pour le faire remplacer par Hervé Renard. Selon Record qui donne l’information, les détracteurs du sélectionneur national ont commencé leurs manœuvres quand l’ex coach du Maroc a remporté le titre de meilleur entraîneur d’Afrique à l’occasion des derniers Caf Awards à Dakar. Ce n’est pas tout. Les instigateurs de ce lobbying voulaient également surfer sur une contreperformance des Lions à la Can 2019 en Egypte pour porter le combat dans les médias avec forces critiques contre Aliou Cissé.. Mais malheureusement pour eux, ce sont les Lions du Sénégal et non ceux de l’Atlas, qui se sont illustrés sur les bords du Nil en jouant la finale de la Can perdue face à l’Algérie. Hervé Renard et ses poulains se sont arrêtés au stade des 8e. Et, mieux les joueurs d’Aliou Cissé ont placé cinq joueurs dans l’équipe type de la Can.