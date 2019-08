Marinade “ Mémé pour la Tabaski

Ingrédients :

Coriandre (persil chinois) 1 botte

Oignons Verts 1 botte

Poivrons 🌶2

Persil plat 1/2 botte

Piment Sofia vert 3

Poivre noir

Sel

Moutarde 1e cuillère à soupe (pour la couleur )

Ketchup 1e cuillère à soupe ( sucré salé apporte une texture collante et moelleuse)

Cumin 1e Cuillère à café

Paprika 1e Cuillère à café

Curcuma 1e cuillère

Épices viande 1e Cuillère à café

Huile végétale ou huile d’olive 1

Préparation :

Alors mixer les ingrédients les épices et ajouter la moutarde et le le ketchup et l’huile à la fin !

N’oublier pas de pasteuriser vos bocaux pour conserver cette marinade 🥰