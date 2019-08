Matam: Un bébé de 5 mois tué par son oncle sur le dos de sa mère

Un jeune homme de 22 ans a abrégé la vie de son neveu âge juste de 5 mois. Les faits se sont déroulés à Wodobéré à Matam. Depuis quelques mois, la cohabitation entre la mère de la victime et le mis en cause était difficile. Selon la Rfm, ce dernier n’a jamais digéré les deux grossesses successives, hors mariage, de sa sœur. Ainsi, le présumé meurtrier a voulu une fois de plus corriger sa sœur.

Prise au dépourvu, la maman du petit garçon a tenté de s’enfuir pour se réfugier chez les voisins. Ne voulant pas rater sa cible, le jeune frère lui a jeté des projectiles. Le coup fatal va atterrir sur le crâne du bébé qui était sur le dos de sa mère. Le corps du défunt est acheminé à l’hôpital pour une autopsie.

Le mis en cause a été présenté au procureur près le Tribunal de grande instance (Tgi) de Matam. Mais, il n’a pas été entendu. Il a bénéficié d’un retour de parquet.