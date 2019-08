«American Crime Story » : Monica Lewinsky et Bill Clinton au cœur de la saison 3

American Crime Story se penche sur la tentative de destitution de l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Monica Lewinsky, son ancienne maîtresse, en est la productrice. Celle qui jouera son rôle est la soeur d’un acteur célèbre.

Après le procès d’O.J. Simpson (accusé de double meurtre en 1994) et l’assassinat du couturier Gianni Versace, American Crime Story se penche sur un autre fait marquant de l’Histoire moderne des États-Unis. La troisième saison de la série diffusée sur la chaîne FX sera consacrée à la mise en accusation de Bill Clinton.

En 1998, au cours de son second mandat, l’ancien président, alors âgé de 49 ans et déjà marié à Hillary Clinton (leur fille unique Chelsea avait 18 ans), avait fait l’objet d’une procédure de destitution. Il avait menti sous serment en niant avoir eu une liaison avec sa stagiaire de l’époque, Monica Lewinsky. Bill Clinton avait été acquitté.

Monica Bellucci est une des productrices de la série. L’actrice Beanie Feldstein, soeur de Jonah Hill, qui commence à se faire connaître (on a notamment pu la voir dans… le clip Girls Like You de Maroon 5), incarnera la stagiaire du président.

« J’étais hésitante, et plus qu’effrayée à vrai dire, de me joindre au projet, révèle Monica Lewinsky à Vanity Fair. Mais après un dîner avec Ryan[Murphy, le réalisateur et producteur exécutif d’American Crime Story, NDLR], j’ai compris encore plus clairement à quel point il s’engageait à donner une voix aux personnes marginalisées dans sa brillante oeuvre. »

Elle ajoute : « Je suis heureuse de l’évolution de notre société, qui permet à des personnes comme moi, qu’on a réduites au silence, de participer à nouveau au débat. Les puissants, souvent des hommes, profitent de ceux qui leur sont inférieurs d’une myriade de manières. »

La production de cette troisième saison d’American Crime Story commencera au mois de février 2020. La série sera diffusée à partir du 27 septembre 2020, renseigne Pure People.