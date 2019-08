Sadio Mane (Liverpool), JUN 1, 2019 - Football / Soccer : Mane celebrate after winning UEFA Champions League Final match between Tottenham Hotspur FC 0-2 Liverpool FC at the Estadio Metropolitano in Madrid, Spain. (Photo by Mutsu Kawamori/AFLO)

Prix UEFA du meilleur attaquant : Mané nominé avec Ronaldo et Messi ! Ce jeudi, l’UEFA, à travers un communiqué, a dévoilé la liste des nominés pour les prix UEFA. Dans la catégorie du meilleur attaquant de la saison 2018/2019 en ligue des champions, l’international Sénégalais fait partie des nommés aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Qui succédera à Cristiano Ronaldo dans la catégorie de meilleur attaquant de la saison en Ligue des champions ? La question que tout le monde se pose. En effet, ce jeudi, l’UEFA a dévoilé des joueurs nominés pour les prix uefa « ces distinctions récompenseront les meilleurs Gardien, Défenseur, Milieu de terrain et Attaquant de l’UEFA Champions League 2018/19, et seront remises lors du tirage au sort de la phase de groupe de l’édition 2019/20, le jeudi 29 août, à Monaco ». Vainqueur de la ligue des champions avec Liverpool, Sadio Manéfait partie de la liste des listes des 12 nommés. L’international Sénégalais fait partie des joueurs qui ont reçu le plus de votes dans la catégorie des meilleurs attaquants. Le feu follet partage l’affiche avec les monuments, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L’attaquant sénégalais affiche un bilan de 13 matches disputés soit 1152 minutes. Sadio Mané a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn