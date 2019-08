C’est une histoire qui a plombé l’activité du Dahira de Jaxaay 2. Les nommés Cheikh Gassama et Cheikh Diouf, responsables du comité d’organisation du Dahira ont profité de l’état mental défaillant de leur disciple, agée de 16 ans pour la violer.

Attraits hier devant le tribunal de flagrant délit de Dakar pour répondre des actes de viol, pédophilie et détournement de mineure, ces deux pédophiles ont reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec la plaignante. Mais ils brandissent un consentement pour écarter le délit de viol.

« La première fois qu’on a couché ensemble, c’est elle même qui m’a appelé aux environs de 21h pour me dire qu’elle a besoin de me voir. Je lui ai indiqué la chambre de Cheikh Oumar. Et quelques minutes plus tard, elle est venue nous rejoindre. Cheikh Diouf était aussi dans la chambre. Ce jour là, on a entretenu un rapport sexuel. Quand j’ai fini, Cheikh est venu coucher avec elle. C’est pendant le mois de Ramadan », Avoue Cheikh Tidiane Gassama.

Ils seront édifiés sur leur sort aujourd’hui.