Du henné pour une belle chevelure

Le henné est un arbuste épineux de la famille des Lythracées pouvant atteindre 6 m de haut.

Il est souvent utilisé après une transformation des ses feuilles en poudre. Cette poudre produit des teintes rouges, jaunes et orangées, utilisées en teinture textile et corporelle : coloration et entretien des cheveux, tatouages éphémères de la peau.

Le henné pousse à l’état naturel dans les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Australasie.

Pour une teinture hors du commun

Mélangez du henné à de l’eau, des huiles essentielles ou encore de l’eau de rose puis, appliquez ce mélange sur vos cheveux. Il leur offre une coloration subtile et cela quelle que soit sa nature de cheveux. On peut obtenir de simples reflets comme une coloration plus uniforme, allant du roux à l’auburn (châtain foncé). Cela dépend de la couleur d’origine (les blondes arriveront difficilement à devenir brunes !) et du temps de pose.

À savoir avant de vous lancer :

Le henné n’éclaircit pas les cheveux.

Attention à certains hennés colorants dits naturels qui ne le sont pas tant que ça. Certains produits vendus en boutique ou sur le net contiennent en effet du sodium picramate (ou sels métalliques) dont le but est d’aider à fixer la couleur sur le cheveu. Ils sont assez similaires à des composants présents dans une coloration chimique et peuvent irriter les cuirs chevelus les plus sensibles. Pensez donc à bien lire la composition du produit avant d’acheter.

Avant d’utiliser du henné colorant sur vos cheveux, il faut vous assurer qu’ils soient « vierges » de toute coloration chimique ou autre technique nécessitant l’usage de produits chimiques. Assurez-vous que les effets de la coloration se soient estompés. Pareil pour les défrisages, permanentes et autres lissages permanents. Si vous tentez le henné alors que vos cheveux ne sont pas prêts à le recevoir, vous risquez de vous retrouver avec une coloration verte et un cuir chevelu abîmé des racines jusqu’aux pointes.

Pour la force de vos cheveux

En plus de vous offrir de jolis reflets, cette coloration végétale est sans risque : le henné n’endommage pas les cheveux, et même, il les protège ! Là où la plupart des colorations chimiques soulèvent les écailles du cheveu et l’assèchent, le henné s’agrippe à la kératine. Résultat : ils sont plus brillants et moins cassants. Une aubaine pour notre crinière !

Le plus : la couleur du henné ne remplace pas la couleur actuelle mais vient s’additionner à celle-ci : aucun risque de perdre votre carnation d’origine donc. Le henné favorise aussi la pousse des cheveux.

Avec ses multiples facettes (et la liste est loin d’être achevée), le henné est un ingrédient qu’il faut absolument avoir chez vous. En plus de ses bienfaits sur les cheveux, il en cache encore plus pour la peau et les ongles.

Bonne lecture.