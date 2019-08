Mairie Dakar: Clash entre Bamba Fall et Wardini

Les relations entre le Bamba Fall et Soham Wardini ne sont pas au beau fixe. Le maire de la Médina accuse l’édile de la capitale, de gestion solitaire et opaque. « Elle (Soham Wardini fait une gestion solitaire. Elle n’associe pas certains adjoints à ses démarches et décisions. Je suis le premier adjoint, mais je ne sais rien de ce qu’elle fait », a déclaré Bamba Fall, dans des propos repris par Les Echos. L’édile de la Médina précise qu’il est également écarté personnellement par le maire de Dakar des arbitrages alors qu’il est chargé des questions sociales à la Ville de Dakar. « La mairie de Dakar ne marche plus comme du temps de Khalifa Sall. Wardini fait ce qu’elle veut », a-t-il dit.