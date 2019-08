Mauritanie: Ghazouani a formé son premier gouvernement

Mohamed Ould Ghazouani nouvellement élu président, vient de nommer son premier gouvernement, ce jeudi 08 août.

Dans cette nouvelle équipe, aucun membre de l’opposition n’en fait partie. Seuls des hauts cadres de l’ancien regime ont été nommés. Ce, à l’exemple de l’ancien haut-commissaire de l’organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, nommé ministre de l’Intérieur, ou de Haimoud Ould Ramdane, un juriste spécialiste de la défense des droits de l’homme qui devient Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Il y a également le général Hanena Ould Sidi, le dernier commandant de la force commune du G5 Sahel, qui devient ministre de la Défense nationale, et Taleb Ould Sid’Ahmed, ancien journaliste de la télévision mauritanienne et haut cadre à la Banque mondiale à Abidjan nommé à l’Emploi, à la Jeunesse et aux Sports, rapporte rfi.fr.

Il n’y a pas vraiment de changement à l’égard du précédent gouvernement du président Abdel Aziz.

Premier Ministre: ISMAEL OULD BEDDA OULD CHEIKH SIDIYA

Secrétaire général a la présidence: MOHAMED SALEM OULD BECHIR

Ministre de la Justice: HAIMOUD OULD RAMZAH

Ministre des Affaires étrangères et de la coopération: ISMAEL OULD CHEIKH AHMED

Ministre de la Défense nationale: HANAN OULD SIDI

Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation: MOHAMED SALEM OULD MERZOUG

Ministre de l’Economie et de l’industrie: CHIKH KABIR OULD MOHAMED TAHIR

Ministre des Finance: MOHAMED AL AMINE OULD DAHABI

Ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel: DAH OULD SIDI OULD OMAR TALIB

Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines: MOHAMED OULD ABDEL FATTAH

Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et de la Modernisation de l’administration: KAMARA SALOUM MOHAMED

Ministre de la Santé: NAZIR OULD MOHAMED

Ministre des Pêches et de l’Economie maritime: NANI OULD CHROUGHAH

Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme: MAHMOUD SDI AHMED

Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire: KHADIJAH MINT BOUKAH

Ministre du Développement rural: ALDI OULD ZEIN

Ministre de l’Equipement et des Transports: MAHMOUD OULD MOUHAMED

Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement: NAHA MINT MOUKHNASS

Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle: ADAMA SONKO

Ministre de l’enseignement secondaire et de la formation technique: MELANINE OULD AINE

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication: SIDI OULD SALEM

Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement: SIDI MOHAMED OUH GHABID

Ministre de la Jeunesse et des Sports: TALED OULD SIDI AHMED

Ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille: NANA KANE

Ministre de l’Environnement et du Développement durable: MARIAM BEKAY

Ministre secrétaire générale du gouvernement: NIANG DJIBRIL

Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget: HABIB OULD HAM

Ministre conseiller à la présidence: KEMBA BA

Commissaire au droit de l’homme: HASSAN OULD BOUKHREISS

Commissaire à la sécurité alimentaire: MOHAMED MAHMOUD OULD BOUASSRI