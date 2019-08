Retrouvée Morte Chez Elle, Binta Avait Signé Son Dernier Contrat Avec Youssou Ndour

Une grosse perte pour les Sénégalais ! Bineta Sagna a été retrouvée morte dans son appartement à Bruxelles. Le procureur de la capitale belge a soutenu qu’elle est décédée naturellement. Celle qui faisait le lien entre les continents européen et africain, en défendant becs et ongles les femmes, avait décroché son dernier contrat avec Youssou Ndour pour la promotion de son concert au mois de septembre. Elle sera enterrée en Casamance.

Bineta Sagna a été retrouvée avant-hier mardi 6 août 2019, sans vie, dans son appartement à Bruxelles, en Belgique. Quelques heures après l’annonce du décès de Bineta Sagna, le procureur de la République a instruit qu’une enquête soit ouverte pour élucider cette tragédie, compte tenu de son jeune âge et du fait que la cause du décès n’était pas claire. 24 heures plus tard, le procureur de Bruxelles a fait savoir que la militante sénégalaise Bineta Sagna (40 ans), est décédée naturellement. Joint au téléphone, un de ses proches amis, El Hadj Sène, qui vit à Bruxelles, confie que Bineta Sagna a été retrouvée dans la salle de bain. «J’ai rencontré sa famille, notamment sa mère qui était inconsolable. Elle m’a répété sans cesse que Bineta avait de très bonnes propositions pour travailler en France. Mais elle lui a toujours dit qu’elle voulait créer son empire en Belgique. Nous venons de perdre une brave femme», témoigne El Hadj Sène. Ce dernier renseigne que la dépouille de Bineta Sagna sera dans la semaine acheminée au Sénégal avant d’être enterrée en Casamance.

Elle a signé son dernier contrat avec Youssou Ndour

Sénégalaise née en France, la défunte avait été classée en 2017 parmi les leaders qui faisaient l’Afrique. D’ailleurs, elle a signé, à travers son entreprise «La Sénégauloise», son dernier contrat avec Youssou Ndour. Spécialisée dans la production audiovisuelle, les relations publiques et presse ainsi que le planning et marketing d’évènement, sa société avait en charge la vente des tickets et la promotion du concert de Youssou Ndour, le 14 septembre, à Forest National. Elle avait même commencé la promotion en envoyant des textos à la communauté sénégalaise vivant en Belgique le 30 juillet.