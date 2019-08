Afrobasket 2019: Très peu d’engouement

Alors que le tournoi international de Dakar vient de s’achever, la Fédération sénégalaise de basket-ball dresse un premier bilan. Les dirigeants de la balle Orange ont largement de quoi être satisfaits. Car les Lionnes qui ont réussi un 3-3 à domicile, avaient bénéficié du soutien du public du moins pour les matches qui ont eu lieu au stadium Marius Ndiaye.

Malgré l’absence du public lors de la dernière rencontre face à l’Égypte à Dakar Arena, ce tournoi est une réussite pour le pays organisateur. Après trois succès à domicile contre la Côte d’Ivoire (70-61), puis l’Angola (88-69) et enfin l’Égypte (100-58), les motifs de satisfaction ne manquaient pas. Même si Cheikh Sarr, en bon coach, est resté prudent et mesuré.

Après le tournoi de Dakar, place à l’Afrobasket qui va se dérouler du 10 au 18 août 2019 au Dakar Arena, nouveau complexe sénégalais de 15 mille places. La compétition retourne à Dakar pour la première fois depuis 2007, une édition que les hôtes avaient terminée au second rang. Des bus pour régler le problème des sièges désespérément vides Et pour remplir le stade de la compétition, le Comité d’organisation a pris des dispositions afin d’acheminer le public au Dakar Arena de Diamniadio avec la mise à disposition de plusieurs dizaines de bus Dakar-Dem-Dikk gratuits dans différents endroits de la capitale, mais aussi dans les régions de Thiès et Mbour. Avec deux rotations par jour, les départs sont fixés à 10h et 16h et le retour, après le dernier match. La FSBB cherche à régler le problème des sièges désespérément vides pendant de nombreux matches de basket-ball au Dakar Arena. Pour combler les vides, la fédération, nous apprend-on, va ainsi proposer aux adolescents d’écoles de basket-ball de se glisser en tribunes. Avec la télévision, le basket-ball passionne toujours autant les téléspectateurs. Grâce à la RTS, ils seront nombreux à suivre, pendant dix jours, les exploits des grandes figures du basket-ball féminin africain. Mais, quel engouement populaire au-delà de la télévision? Est-ce que la fièvre montera dès les abords de Dakar Arena, dans les heures qui vont précéder le match d’ouverture Sénégal – Côte d’Ivoire (samedi, 19h)? Absence de communication, absence d’engouement

On verra, mais c’est en tout cas un élément que l’on a hâte de découvrir, pour voir si l’Afrobasket féminin peut, aussi, embarquer un plus large public, à 48 heures de la Tabaski. En tout cas l’Afrobasket féminin n’a pas encore suscité un fort engouement. La fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) n’a pas assez communiqué sur l’événement. Se limitant à quelques affiches et autres conversations sur les principaux réseaux sociaux autour de l’Afrobasket 2019.