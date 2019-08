Afrobasket: Macky à la cérémonie d’ouverture

Une casquette et tenue décontractée, le président Macky Sall est dans la salle du Dakar Arena, qui abrite à partir de ce 10 août, jusqu’au 18 de ce mois, l’Afrobasket féminin 2019. L’annonce de la présence du chef de l’Etat est faite par DJ Boub’s, maître de cérémonie. Le chef de l’Etat est accompagné du ministre des Sports, Matar Bâ et du président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) par ailleurs président du comité local d’organisation du tournoi, Me Babacar Ndiaye, entre autres officiels.

Les Lionnes jouent à 19 heures face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire, pour leur entrée en lice, dans le groupe A. Pour l’heure, c’est la cérémonie d’ouverture qui se déroule. La famille de feu Doudou Ndiaye Coumba Rose met de l’ambiance, sous les vivats du public. Le 12e Gaïndé joue également sa partition. Le rappeur Dip Doundu Gis fait partie des artistes annoncés, de même que Didier Awadi, Idrissa Diop et Sabel Dieng.

L’équipe du Sénégal dames de basket-ball entre en lice ce samedi soir, 10 août, pour le compte de la première journée du groupe A de l’Afrobasket Dakar 2019. Face aux Ivoiriennes, les Lionnes joueront sur le parquet du complexe sportif multifonctionnel Dakar Arena. Une concrétisation de la promesse que leur avait faite le chef de l’Etat, Macky Sall, en 2015, après le sacre des Sénégalaises.

« Cette Arena est une réponse à la promesse que j’avais faite à notre équipe nationale féminine de basket au lendemain de sa victoire comme championne d’Afrique. Nous y voilà aujourd’hui. Dakar Arena est pour vous monde du basket », précisait le président de la République, lors de l’inauguration de l’infrastructure, le 8 août 2018.

Ce, après 27 mois (durée) de construction par l’entreprise turque Summa. La première pierre de l’édifice a été posée le 9 mai 2016 par le président Macky Sall en présence, entre autres, du premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne et des capitaines des équipes de basket féminine et masculine, Aya Traoré et Gorgui Dieng.

Le Palais des Sports de Diamniadio, ou Dakar Arena, est une infrastructure sportive située à Diamniadio au Sénégal. Elle est notamment prévue pour accueillir des compétitions de basket-ball. Même si Macky Sall n’avait pas manqué de souligner que l’infrastructure, disposant d’une capacité de 15 000 places, est également ouverte aux mondes du Volley-ball, du Hand-ball, de la boxe, du tennis et des Arts martiaux.

L’infrastructure doit remplacer le Stadium Marius Ndiaye qui ne répond plus aux normes internationales. Et fait partie « d’un lot d’infrastructures de première génération qui seront érigées dans le pôle urbain de Diamniado » notamment d’un nouveau stade (de football) de 50 000 places dans cette commune située à 30 kilomètres de Dakar d’ici à 2020.

Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Néné Fatoumata Tall, qui présidait la cérémonie de remise du drapeau national à la capitaine Astou Traoré et ses coéquipières, hier vendredi, 9 août, l’a relevé dans son discours. En retour, les Lionnes doivent offrir le trophée continental. La chasse est lancée.