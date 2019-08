Dip prépare « LNN »

Silencieux depuis un certain moment, ses fans le réclament ! Sa dernière sortie sur instagram n’a pas calmé ses supporters qui demandent de la nouveauté. Une image de Dip, qui semble être tiré des coulisses d’un nouveau clip. Sur la légende on y lit « coomin soon ».

Le rappeur a pourtant récemment annoncé la sortie de son nouvel album intitulé «LNN », sans pour autant donné une date exacte. La sortie du clip qu’il a tourné avec Lefa (ex membre de session d’assaut) est également tout aussi attendue par ses fans et followers.