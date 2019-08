Les Lionnes étrillent les Éléphantes (77-36)

Pour le compte de la première journée du groupe A de l’Afrobasket Féminin, les Lionnes du Sénégal ont laminé les Éléphantes de la Côte d’Ivoire sur le large score de 77 à 36. Un score qui reflète la suprématie des joueuses du coach Cheikh Sarr, bien qu’elles soient menées à la fin du 1er quart-temps (SEN 15 – CIV 18). Présentes physiquement, notamment en défense (55 rebonds contre 37 pour les Ivoiriennes), les Lionnes sont allées puisées dans leurs qualités pour faire la différence face à la Côte d’Ivoire.

Avec plus d’adresse que les Ivoiriennes (52% contre 26% sur les tirs à 2 points et 29% contre 15% sur les tirs à 3 points), les Lionnes ont renversé la tendance du 1er quart-temps pour se propulser et creuser l’écart au fur et à mesure du match. Toutefois, il faut souligner que 29% sur les tirs primés est en dessous de la moyenne et que cet exercice pourrait être le prochain chantier du coach Sarr. Par contre, sur les lancer-francs, les Sénégalaises ont fait montre d’adresse 72% contre 28% pour profiter des fautes commises par l’adversaire.

Pourtant, cette affiche donnait presque un goût de déjà-vue, puisque les deux équipes s’étaient affrontées il y a juste quelques jours en match de préparation. Mais ce match officiel signait la 5ème confrontation entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, et le bilan est flatteur pour les Lionnes : 5 victoires en 5 matchs d’Afrobasket depuis l’édition de 2000.

La Lionne du match, n’est pas inconnue aux férus du basketball féminin sénégalais. Capitaine de l’équipe nationale, Astou Traoré (38 ans) a livré un match de très haut niveau et a fini la meilleure marqueuse de la rencontre. Elle a mis 19 points en 26 minutes, avec une moyenne de 72,7% sur les tirs.

Leader du groupe A avec ce succès, le Sénégal devra faire face à l’Egypte, exempté pour cette première journée du groupe. Ce match aura lieu le mardi prochain et devra assurer une qualification aux Lionnes en cas de victoires sur les Pharaonnes.

wiwsport.com