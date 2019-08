Pds: Karim prend le pouvoir

Me Wade, Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) a dévoilé la composition du nouveau Secrétariat exécutif national (Sen) de sa formation politique. Le pape du Sopi a promu son fils, Karim Wade, qui occupe, désormais, le poste éminemment stratégique de Secrétaire général adjoint chargé de l’orientation, de la modernisation et de l’élaboration des stratégies politiques du parti. Le nouvel organigramme du Pds consacre un collège des secrétaires généraux adjoints, un pool des porte-paroles du parti et un collège des conseillers du Secrétaire général national. L’intégralité de la décision administrative du Pds et la liste complète du nouveau Sen.