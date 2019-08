Réseaux sociaux: Coumba Gawlo prévient la jeunesse

En droite ligne de son engagement au service de la jeunesse et de l’enfance, en particulier la protection de la jeune fille, Coumba Gawlo a mis à profit un forum au Lycée John Kennedy, auquel ont pris part des membres d’organisations féminines, des étudiants et des élèves, pour lancer un message fort aux jeunes, face aux dangers de certaines pratiques sur les réseaux sociaux.

Face à cette tendance, chez beaucoup de jeunes, inconsciemment ou par ignorance, à poster des images intimes sur facebook, whatSapp etc. Coumba Gawlo a tiré la sonnette d’alarme et lancé un appel aux jeunes. Comme à son habitude, elle les a invités à faire preuve de prudence, de vigilance et de responsabilité dans l’utilisation des réseaux sooiaux.