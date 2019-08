Séries sénégalaises : Ces 5 couples qui font rêver

Dans les séries « Made in Jolof », les téléspectateurs sont souvent emportés par la magie que dégagent certains couples. Ils en oublient même qu’il s’agit juste de fiction. Des acteurs qui jouent leur rôle à la perfection. Voici le top 5.

Soumboulou et Jojo, Un amour à l’eau de rose

Des débuts de la série « wiri-wiri » à aujourd’hui, les acteurs Soumboulou et Jojo en ont bien fait couler des larmes. Un couple beau et complice. Jojo qui incarne le personnage d’un mari parfait a fini par avoir une image de prince charmant qui lui colle à la peau. Et à perfection ! Soumboulou, elle, joue le rôle d’une femme docile et toujours au service de son homme.

Pathé Sène et Adja, Complices et amoureux

Un couple qui s’est révélé grâce à la série «Adja ». Pathé Sène, un père de famille, juste, aimant et protecteur à l’égard de la femme. Il incarne cet homme fidèle dont rêve les femmes sénégalaises, qui n’a d’yeux que pour sa chère bien aimée. Adja, elle est adulée aussi bien par les hommes que par les femmes. Une mère de famille qui allie à perfection vie professionnelle et vie familiale. Un couple ami et amoureux.

Momo et Kiné, Gangsta Love

Un couple à la Bonnie ¬And Clide incarné dans la série « Pod et Marichou ». Loin des clichés de femme soumise et du prince charmant. Momo et Kiné représentent la jeunesse libérée sur le plan sentimental. D’abord amis, souvent ennemis, ils ont fini par être amoureux et mariés. Kiné est passée de la femme osée et belliqueuse, à la femme au foyer amoureuse et maman. Ils ont inspiré la chanson de Bril Fight « Gangsta Love ».

James et Léna, Le lion et sa lionne

Ils sont apparus récemment sur les écrans dans la série « Golden ». Un amour qui a su aller au-delà des infidélités et des trahisons. James, amoureux de sa cousine Léna depuis leur tendre enfance. Léna, amoureux d’un autre depuis toujours. Au final un mariage arrangé par leurs parents respectifs. Le bonheur pour James, l’apocalypse pour Léna. Au fil du temps, un amour que les hauts et bas ont construit et renforcé.

Moustapha et Racky, Roméo et Juliette Made In Sénégal

Une femme méfiante, battante, chef de chantier et garçon manqué. Il s’agit de Racky. Elle rencontre Moustapha, un maçon, romantique, chanteur et à la recherche d’un amour pur. Nous sommes dans la série « Maîtresse d’un homme marié ». Entre eux, un coup de foudre, des parents qui s’opposent à leur lien et de différences sociales. Entre dîners aux chandelles et sorties en amoureux, Moustapha et Racky rappellent Roméo et Juliette.