Grâce présidentielle: Macky zappe Khalifa Sall

En cette veille de Tabaski (Aïd el Kébir), quatre cent vingt-six (426) personnes ont été graciées par Macky Sall. Ces détenus ont été condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal dont trois cent soixante-dix (370) remises totales de peines et cinquante-six (56) remises partielles. Et l’ancien maire de Dakar ne fait pas partie du lot. Khalifa Sall, condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et emprisonné en mars 2017, pour détournement de deniers publics passera, la Tabaski à Rebeuss.