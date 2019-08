Naples: Koulibaly vaut 165 milliards Fcfa

Aurelio de Laurentiis tient à Kalidou Koulibaly comme à la prunelle de ses yeux et ne manque jamais une occasion de le prouver. Alors que le mercato vient de fermer ses portes sur le championnat anglais, avec une tradition respectée : quelques grosses sommes dépensées, comme c’est le cas pour le transfert du défenseur central anglais Harry Maguire, de Leicester à Manchester United pour la rondelette somme de 87 millions d’euros (environ 57,5 milliards F CFA, record de vente pour une défenseur). Une transaction qui n’a pas manqué de faire réagir le fantasque président de Naples pour qui si Maguire vaut autant, il faudra compter le triple pour espérer le déposséder de son défenseur central sénégalais, Kalidou Koulibaly.

Interrogé par nos confrères d’ESPN, le cinéaste italien a d’abord insisté sur le fait que la clause de départ de son international sénégalais (28 ans, 36 sélections avec le Sénégal) est déjà fixée à 150 millions d’euros (environ 100 milliards F CFA) avant de faire monter les enchères. « Kalidou Koulibaly, lui, a une clause à 150 millions d’euros. Donc il vaut 150 millions d’euros », a d’abord soutenu Aurelio de Laurentiis avant de rajouter : « Vous savez, en Angleterre, ils peuvent dépenser 93 millions d’euros (87 en réalité, ndlr) pour un joueur pour qui je paierais au maximum entre 25 et 30 millions d’euros. Alors si Maguire coûte 93 millions d’euros, combien coûte Koulibaly ? Il vaut 250 millions d’euros (environ 165 milliards F CFA) si Maguire vaut 93 millions d’euros. C’est ce que je pense. »

Un clin d’œil on ne peut plus clair pour les éventuels prétendants… Et, avec le marché anglais qui a fermé ses portes, les clubs qui peuvent s’offrir Koulibaly se comptent sur les doigts d’une main.