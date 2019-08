Décès de DJ Arafat: Révélation des médecins sur ce qui s’est passé à la clinique…

L’accident dont a été victime DJ Arafat était d’une gravité extrême. Le ministre Hamed Bakayoko s’étant impliqué, tout aurait été mis en œuvre pour sauver l’artiste. Mais c’était trop grave. L’artiste serait arrivé à la polyclinique des Deux-Plateaux dans un état presque désespéré. Et il aurait finalement succombé à ses blessures vers 1heure du matin.

Et dans ce cas de figure , il fallait respecter l’ordre pour annoncer le décès vu l’implication des autorités. Elle devait donc venir de là-haut nous t-on. C’est ainsi que le ministre Hamed Bakayoko s’est rendu à la clinique en compagnie de celui de la Culture et de la Francophonie, Mauris Kouakou Bandama pour constater les faits et porter la nouvelle aux parents et à la nation. C’est ce qui a été d’ailleurs fait.