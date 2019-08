Des bijoux et des millions volées chez ce député

Le domicile du président du Conseil départemental de Ranérou Aliou Dembourou Sow, sis à Sacré-Cœur, a été la cible, samedi dernier, entre 19 et 20 h, d’une bande de malfaiteurs. Le député et responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a perdu dans ce cambriolage plusieurs millions et des bijoux appartenant à son épouse.

Le coordonnateur de la Convergence nationale des éleveurs du Sénégal révèle aussi que des télévisions écran plat et divers objets ont été emportés. Aliou Dembourou Sow et sa famille étaient absents des lieux lors du vol qui a eu lieu. Une plainte est déposée au commissariat de police de Dieuppeul où une enquête est ouverte.