Drogue saisie au Port: Deux nouvelles arrestations

La liste des personnes interpellées dans l’affaire de la cocaïne saisie dernièrement au Port de Dakar, s’est allongée avec l’arrestation de deux transitaires, V. Diop et M. Ndiaye, maillons présumés de ce trafic.

En cavale depuis l’éclatement de l’affaire, les deux suspects ont été appréhendés respectivement les 2 août à Mbao et 9 août aux Parcelles Assainies, à Dakar. Selon L’Observateur, ils seront présentés au parquet de Dakar pour une éventuelle mise en accusation par le juge d’instruction du 1er cabinet, Samba Sall.

Pour rappel, c’est environ 1 036 kg de cocaïne qui avaient été saisis entre le jeudi 27 et le samedi 29 juin 2019. Au début de l’affaire, 15 personnes avaient été arrêtées par la police et la douane. Seulement neuf (9) d’entre elles avaient été déférés au parquet. Il s’agit de deux Allemands, deux Italiens, un Français (libéré) et quatre Sénégalais. Quant aux derniers précités, deux d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et les deux autres, inculpés et placés sous contrôle judiciaire.