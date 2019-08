Du Curcuma pour votre beauté

À l’origine destiné à un usage culinaire, le curcuma, qu’on appelle aussi safran des Indes, est un excellent produit beauté à adopter absolument. En plus de ses qualités gustatives, le curcuma a de nombreuses vertus beauté encore inexploitées. Cap sur ses bienfaits pour la peau et pour les cheveux.

Il donne de l’éclat à votre peau

C’est une tradition pour les Indiennes de s’enduire de pâte de curcuma de la tête aux pieds juste avant leur mariage, afin d’obtenir la plus belle peau possible pour leur grand jour!

Il atténue les cernes

Des poches sous les yeux vous font paraître fatiguée. Il y a une foule de produits qui prétendent diminuer l’apparence des cernes, mais le curcuma fait le travail. C’est un agent anti-inflammatoire et éclaircissant idéal pour traiter ce type de problème. De plus, il active la circulation, ce qui contribue à diminuer les poches et les cernes sous les yeux.

Il combat l’acné et diminue les cicatrices

Le Curcuma est particulièrement efficace lorsqu’on le mélange à du vinaigre de cidre de pomme aux pouvoirs astringents. Il lutte ainsi contre l’acné. Le résultat obtenu se compare à celui de votre tonique facial habituel. Ce qui est encore plus dur que les boutons est certainement d’avoir à vivre avec leurs cicatrices. Par bonheur, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour les rendre moins apparentes. Les propriétés anti-inflammatoires du curcuma seront utiles ici. Le curcuma agit de façon naturelle et efficace sur l’hyperpigmentation et les cicatrices d’acné sans provoquer d’effets secondaires.

Il traite les pellicules

Il existe bien des raisons pour expliquer la sécheresse ou la démangeaison du cuir chevelu. « Les propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires du curcuma apaisent l’irritation et traitent les pellicules. Mélangez une fois par semaine ½ c. à thé de curcuma biologique moulu à 4 c. à table d’huile de noix de coco bio ; appliquez sur vos cheveux secs pendant 30 minutes. » Terminez par un shampooing et rincez à fond. Ce traitement convient mieux aux cheveux foncés, car il peut tacher les cheveux clairs.

Il reste encore bon nombre de bienfaits concernant le Curcuma mais pour le moment, on va s’en arrêter là. N’oubliez surtout pas de tester tout ceci. Bonne lecture.