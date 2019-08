Gabon : Plus de 150 prisonniers libérés

Le Président Gabonais, Aly Bongo, a libéré mardi, plus de cent cinquante anciens détenus. Ce, sous la pression des syndicats des magistrats et des Organisations non gouvernementales (Ong).

Ils sont exactement cent cinquante-trois (153). Les désormais anciens détenus qui viennent de humer l’air de la liberté. En effet, la plupart d’entre eux ont été oubliés dans leurs cellules. » J’ai souffert là-bas. Trente huit mois de prison, c’est pas trois semaines ou trente jours ! »,s’exclame l’un des détenus libérés, selon Rfi, avant qu’une autre détenue embraie : « Je suis vraiment contente, l’émotion est forte. »

La joie de ces désormais ex détenus est d’autant plus immense qu’une attestation de mise en liberté leur a été remise. A noter que tout est parti des dénonciations sur le « surpeuplement » des prisons par Georges Mpaga. Un farouche défenseur des droits de l’homme.