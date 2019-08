Guy Marius libre d’ici à vendredi

Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 19 juillet dernier et inculpé pour fausse alerte au terrorisme, le célèbre activiste sera entendu sur le fond du dossier ce mercredi, 14 août, par le Doyen des Juges. Au sortir de cette audition, Guy Marius Sagna retournera certainement dans sa cellule de la prison de Reubeuss, mais il devrait en sortir au bout de 48 heures, au plus tard, si le juge accorde une suite favorable à la demande de liberté provisoire introduite par son avocat, Me Moussa Sarr. Le membre de l’association « anti-impérialiste Frapp / France Dégage » a ainsi de grandes chances de bénéficier de cette Liberté provisoire et quitter Reubeuss, vendredi, rapporte E-Média