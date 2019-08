Supercoupe: Liverpool roi d’Europe, doublé de Mané

Porté par un Sadio Mané de gala, Liverpool s’est offert, mercredi soir à Istanbul, la quatrième Supercoupe d’Europe de son histoire en venant à bout de Chelsea au terme d’une rencontre à rebondissements (2-2, 5-4 t.a.b).

On aurait pu s’attendre à un rythme tranquille pour une rencontre calée entre les deux premières journées de Premier League. Mais il n’en a rien été. Mercredi soir, à Istanbul, Liverpool a attendu la séance de tirs au but pour s’offrir la Supercoupe d’Europe devant Chelsea au terme d’un match intense et à rebondissements.

Un cinquième titre dans la compétition pour les Reds, et surtout un nouveau titre européen sous Jürgen Klopp. Les coéquipiers de James Milner ont profité d’un doublé de Mané puis d’une parade d’Adrian lors des tirs au but pour s’imposer.

>