Sadio Mane (Liverpool), JUN 1, 2019 - Football / Soccer : Mane celebrate after winning UEFA Champions League Final match between Tottenham Hotspur FC 0-2 Liverpool FC at the Estadio Metropolitano in Madrid, Spain. (Photo by Mutsu Kawamori/AFLO)

Ballon d’or 2019: Sadio Mané zappé Le joueur UEFA de la saison 2018-2019 de l’année sera choisi entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Djik. Ces trois joueurs sont les nominés pour ce prix qui récompense les performances des joueurs évoluant en Europe. L’UEFA a publié ce jeudi le résultat des votes pour le prix du meilleur joueur de l’année. L’attaquant de Liverpool Sadio Mané occupe la 5e place et est donc hors course pour le titre qui sera disputé entre Lionel Messi, meilleur buteur de la ligue des champions avec 12 buts en 10 matchs, Cristiano Ronaldo, vainqueur de l’UEFA Nations League, et Van Djik, finaliste de l’UEFA Nations League et homme du match de la finale de la ligue des champions, qui occupent respectivement les 3 premières places. Le Sénégalais, champion de la ligue des champions avec Liverpool, co-meilleur buteur de la Premier League, est classé à la cinquième place. En 50 matchs disputés, il a inscrit 26 buts dont 4 en ligue des champions. Une surprise si l’on se fie au critère de l’UEFA qui explique que « pour ce prix, les joueurs évoluant en Europe, quelle que soit leur nationalité, sont jugés sur leurs performances sur toute la saison toutes compétitions confondues (nationales, continentales et internationales). » Les performances avec la sélection nationale surtout la CAN semblent peu déterminantes sur les choix. Sadio Mané, finaliste de la coupe d’Afrique avec 3 buts marqués totalise 51 points des votes par un jury composé des 80 entraîneurs des clubs ayant disputé les phases de groupe de l’UEFA Champions League (32) et de l’UEFA Europa League (48) en 2018/19, et de 55 journalistes sélectionnés par l’Association européenne des magazines sportifs (ESM). Partager Facebook

