Kébémer : Une dame défigure sa co-épouse

Au cours de la bagarre, Anta s’est saisie d’un récipient contenant de l’acide qu’elle a versé sur le visage de sa co-épouse.

Sérieusement défigurée, Marème Kâ a été évacuée sur le champ au Centre de santé de Kébémer, d’où elle en est sortie avec un certificat médiale qui atteste une incapacité temporaire de travail (Itt) de 21 jours.

Munie de ce document, elle a porté plainte contre sa co-épouse, Anta Kâ.

Détentrice d’un certificat médical de 03 jours d’incapacité, cette dernière a également porté plainte. Arrêtées par la gendarmerie, les deux femmes ont déférées au parquet. A l’issue de leur face-à-face avec le Procureur, Marème Kâ qui présentait une vilaine blessure au visage, a bénéficié d’une liberté provisoire , Anta Kâ, elle, a été placée sous mandat de dépôt.

Poursuivies pour coups et blessures réciproques, les deux co-épouses se sont accusées mutuellement d’être responsable de la bagarre.

Le parquet ayant requis l’application de la loi, le Tribunal a condamné Marème Ka et Anta Kâ respectivement, à un mois avec sursis et à trois mois avec sursis, en plus de 100.000 F Cfa en guise de dommages et intérêts.