Les lionnes retrouvent le Mozambique en demi-finale

Les lionnes ont donné le ton dés l’entame du match menant 10-3 après 4 minutes jouées. Mame Marie Sy Diop (10 points) en feu et Yacine Diop téméraire ont marqué ce premier quart temps. Les angolaises vont changer de stratégie rapidement et essayer de rattraper l’écart. Le premier round est remporté par des lionnes déterminées (20-17). Le deuxième quart temps sera plus offensive pour les lionnes qui inscrivent 21 points. Le moment choisi pour Lala Wane de lancer son compteur avec 6 points à la pause. Avec une bonne défense, les angolaise n’y verront que du feu et s’en sortent avec 9 points.

Avec un écart de 15 points, les lionnes gardent le tempo et creuse l’écart. Toutefois, elles vont être moins défensive lors de ce round où elles marquent plus, avec +23 points et encaissent 15 points. Fin du 3e quart temps (64-41). Décisives et déterminées à reconquérir le titre, la bande de Astou Traoré (17pts 8 rebonds), Yacine Diop 14 points, Oumoul Khairy Sarr et Lala Wane 10 points font le necessaire et remportent largement le dernier quart, +24 pts.

Au fil du match, les lionnes sont montées en puissance et domptent les panthères noires avec 24 points d’écart. Le Sénégal retrouve le Mozambique en demi-finale comme en 2017. La rencontre est prévue à 19 heures au Dakar Arena.

Wiwsport