Mané zappé du Ballon d’Or: Bèye étonné

Habib ne comprend visiblement pas les critères de sélection du joueur UEFA de l’année. L’ancien international sénégalais et Consultant sur Canal+ a exprimé son étonnement sur Twitter.

« Sadio Mané a du faire une saison moyenne? Mouhamed Salah aussi, visiblement », a-t-il écrit avec beaucoup de points d’interrogation et d’exclamation et des emojis qui traduisent son incompréhension.