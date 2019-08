Afrobasket: Le Sénégal rejoint le Nigéria en finale

Elles y sont ! Les Lionnes sont en finale de l’Afrobasket féminin 2019 qui se déroule sur leurs terres. Malgré un scénario très défavorable en début de match, c’est finalement le Sénégal qui a réussi à décrocher le ticket qualificatif pour la finale, en venant à bout du Mozambique au terme d’une rencontre haletante. Malmenées sur le parquet de Dakar Arena et menées au score de 16 points à la mi-temps, les Lionnes sont revenues des vestiaires survoltées. Et en imposant un rythme hyper intense à leurs adversaires, elles ont réussi à renverser la tendance pour décrocher une précieuse victoire (60-57), sur le fil du rasoir, avec une très courte avance de trois points. Suffisant pour retrouver en finale leurs rivales du Nigéria, un remake de l’édition précédente, remportée par les D’Tigers. Ce dimanche, Astou Traoré et ses coéquipières ont l’occasion de prendre leur revanche sur les favorites du tournoi.