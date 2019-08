Guy Marius Sagna vient d’obtenir une liberté provisoire, après que la demande introduite par un de ses avocats, Me Moussa Sarr, a été validée, à l’instant. Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 19 juillet dernier et inculpé pour fausse alerte au terrorisme, le célèbre activiste a été entendu sur le fond du dossier mercredi dernier, par le Doyen des Juges.