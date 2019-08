La nuit a été longue hier dans plusieurs quartiers de Thiès notamment à Som et « Ousmane Ngom ». Mafatim Mbaye 37 ans, un conducteur de moto-jakarta a été tué par un policier répondant sur le surnom de El Capo, à la suite d’une course-poursuite. Selon les témoignages de L’Observateur la victime a reçu une grosse pierre d’un policier sur la tête et mort sur le coup. Sous le choc, des jeunes ont barré la route et brûlé des pneus pour manifester leur contre les forces de l’ordre.