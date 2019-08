Urgent: Jacques Diouf est décédé

L’ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) est décédé ce samedi, 17 aout 2019, en France, à l’âge de 81 ans, selon plusieurs sources. Né le 1er août 1938 à Saint-Louis, le diplomate et homme politique sénégalais a dirigé la FAO pendant un temps records de 18 ans, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2011.

Auparavant, il avait exercé les fonctions de Secrétaire d’Etat sous le magistère de Léopold Sédar Senghor, mais également celles de député à l’Assemblée nationale et d’Ambassadeur. Diplômé de l’École nationale supérieure d’agronomie de Grignon (actuelle AgroParisTech) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), Jacques Diouf a eu une brillante carrière qui aura fait de lui l’une des icônes mondiales de la lutte contre la faim.

Après son passage à la tête de la FAO, Jacques Diouf avait entamé une carrière de Conseiller et Consultant VIP auprès d’institutions internationales et de certains chef d’Etat, « pour proposer son expertise face aux défis de l’alimentation mondiale… » Dans un entretien accordé au site web français LaTribune.fr, il évoquait justement cette problématique, en estimant que « l’amélioration de la productivité et des revenus des petits agriculteurs (est) la nouvelle révolution verte » à mener.