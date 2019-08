« Hydrocarbures, sachons raison garder ! » (Par Abdou Latif COULIBALY)

Soyons prudents et méfions nous des hydrocarbures. Une fois mises en évidence

dans un pays et positionnées en phase d’exploitation, de telles ressources sont

par nature hautement inflammables au figuré comme au propre. J’y crois encore

davantage, en apprenant ce vendredi 16 août 2019, qu’un tribunal londonien a

jugé légitime la demande de saisie d'une entreprise britannique contre le Nigeria,

suite à une affaire d’abandon de contrat de fourniture de gaz. J’ai eu des sueurs

froides en apprenant cette information devenue virale sur tous les réseaux

sociaux, en me disant c’est la catastrophe pour un pays déjà traversé, depuis fort

longtemps, par une sérieuse crise économique qui n’épargne nullement les

populations de ce géant de notre sous-région. On pense naturellement aux

risques nombreux qui se dressent sur le chemin de tous les pays

économiquement fragiles, qui comme le nôtre, disposent dans leur sous sol, dans

leurs eaux territoriales de cette ressource qui peut leur valoir tant de bien, ou

leur causer parfois beaucoup de mal. Regardons les faits dont il s’agit pour

mieux comprendre notre préoccupation.

L'affaire débute en 2010, quand Process and Industrial Developments Ltd

(P&ID), une entreprise basée dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques,

signe un accord avec le Nigeria pour construire une usine de traitement de gaz à

Calabar, une ville du littoral proche de la frontière camerounaise. Les médias

internationaux renseignent par ailleurs que : « L'accord prévoyait notamment

que les autorités nigérianes fournissent du gaz à P&ID. Mais ces dernières n'ont

pas respecté engagements et l'entreprise, dont le projet a dû être abandonné,

porte plainte devant un tribunal arbitral. En 2013, il ordonne à Abuja de verser à

l’entreprise 6,6 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros). Soit une estimation

de ce qu’elle aurait gagné pendant les 20 ans de l’accord. Le Nigeria tente alors

d’annuler le jugement en assurant qu’il n’était pas soumis à l’arbitrage

international, et estime que c’est à la justice britannique de se prononcer». Le

contentieux ainsi ouvert a connu son épilogue qui sonne comme un drame

économique absolu pour le Nigéria, car le tribunal de Londres : « a finalement

validé vendredi 16 août la demande de saisie et les 6,6 milliards dollars (5,9

milliards d’euros) se sont même transformés en 9 milliards dollars (8,1 milliards

d’euros), avec l’ajout d’intérêts générés depuis 2013 ». Un ordre de grandeur des

montants en cause a été établi par les experts qui estiment que ceux-ci

équivalent aujourd’hui à 20% des réserves de change du pays. Les avocats de

l’entreprise ne tarderont pas à forcer le paiement de cette somme astronomique

en procédant à des saisies tous azimuts sur tout ce que le Nigéria a comme

patrimoine à travers le monde. Qu’elle lancerait la procédure de saisie aussi vite

que possible. Tout ceci me fait penser au Sénégal et suscite en moi de sérieuses

inquiétudes quand me reviennent en mémoire les termes du débat que certains

ont engagé autour de la découverte des hydrocarbures chez nous. Il y a de quoi

s’inquiéter quand on observe la désinvolture avec laquelle certains parlent de

nos contrats pétroliers et gaziers. Je voudrais d’abord souligner avec beaucoup

de force l’idée qu’un contentieux porté devant les tribunaux arbitraux à moins

qu’on y soit vraiment contraint est à éviter à tout prix, car il y va de l’intérêt de

ce pays. C’est sans aucun doute cet esprit d’ouverture d’apaisement, de sagesse,

j’allais dire, qui a conduit le législateur sénégalais, en adoptant le nouveau Code

pétrolier du 24 janvier 2019, à prévoir dans le nouveau dispositif législatif, un

mécanisme de règlement des différends nés de l’exécution de tels contrats, à

privilégier une procédure qui rassure, pour éviter à notre pays des conséquences

comme celles attachées au cas du Nigéria. Ainsi, en cas de différend, le nouveau

Code prévoit que ce sont les juridictions nationales qui exercent leur

compétence. Il en sera ainsi seulement à l’aboutissement d’opérations de

médiation, de conciliations et de bons offices qui auront été conduites sans

succès. A la suite de quoi, un arbitrage international peut être ouvert. Je crois

que cette forme de sagesse marque une prudence raisonnable dans un domaine

où tout peut très vite devenir aléatoire.

C’est cette prudence qui, nous semble-il, manque dans le débat national. Depuis

qu’il a été ouvert, il focalise l’attention de l’opinion publique sur la gestion de

nos ressources pétrolières et gazières. Sous ce rapport, j’ai parfois eu le

sentiment, en écoutant certains intervenants qui s’y prennent avec beaucoup de

passion – à la hauteur de leur ignorance-, par rapport à une question difficile, du

fait de la complexité de la substance et de la réalité économique et géopolitique

qu’elle recouvre.

Aussi, des débatteurs se montrent-ils assez imprudents, voire dangereux dans la

manière de construire un argumentaire, en avançant des énormités et en

distillant des contrevérités susceptibles d’induire beaucoup de citoyens en

erreur dans leur façon d’appréhender et de comprendre toute la problématique

des récentes découvertes d’hydrocarbures au Sénégal.

J’avoue que les contrevérités et approximations lancées à la hussarde sur les

ondes et dans les colonnes de journaux, brouillent les esprits et prédisent un

avenir plus que sombre pour le pays, dans sa volonté de procéder très

rapidement, mais avec lucidité, à l’exploitation de ces nouvelles ressources. Cela

nous paraît inquiétant, quand ce sont des hommes et femmes de haut rang dans

l’espace public, de quelque bord qu’ils se situent, au-delà des lignes de fracture

politique, qui en sont les auteurs. Aussi, ai-je toujours également pensé que,

ceux qui, parmi nous, se montrent lucides et avertis, en appelant à la raison et à

la prudence, n’ont pas tort. Loin s’en faut d’ailleurs ! Nous avons entendu dans

le débat public, un homme politique non des moindres classé, troisième lors de

la dernière élection présidentielle, en l’occurrence Ousmane Sonko qui, partant

de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler l’affaire Petrotim, semblait

soutenir, dans un premier temps, l’idée qu’une fois élu président de la

République, il dénoncerait les contrats pétroliers.

Ayant compris, pour dire le moins, l’imprudence extrême de sa position, il a

tenté de rassurer, en avançant une autre idée moins radicale. Ce changement me

semblait logique, car ce dernier après avoir demandé et obtenu, avec d’autres

ténors de l’opposition, la publication par le gouvernement de tous ces contrats

pétroliers, soutient maintenant qu’il va renégocier tous les contrats signés. Il a le

droit d’en faire l’offre aux partenaires. Comme ces derniers ont le droit de ne

pas donner suite à son offre. En tous les cas, tout le monde tremble à l’idée de

penser qu’un homme politique sénégalais disposant de pouvoirs à cet effet,

puisse en arriver un jour, par vanité ou pour tout autre motif très contestable en

droit, à porter atteinte à la sécurité de nos relations contractuelles avec les

partenaires intervenant dans la mise en valeur de nos ressources du pétrole et du

gaz. Quelque part, l’instabilité des positions de cet homme politique ainsi que

celles de tous ceux comme lui ont fait dans l’extrême, en vitupérant avec

véhémence les contrats pétroliers, traduit de leur part un certain amateurisme,

pour ne pas dire une ignorance absolue par rapport à la chose défendue. Tous

ceux-là s’y sont souvent pris en portant en bandoulière une idée étroite et biaisée

du patriotisme. C’est le comble pour celui qui a le « courage » de nommer son

parti par un nom éponyme. Il ne suffit pas de se déclarer patriote pour pouvoir

l’incarner et assumer ce statut.

J’ai tenu à parler dans cette tribune de ce qui arrive au Nigéria pour mettre en

évidence l’ide que nous devons débattre en toute liberté du pétrole et du gaz,

mais gardons toujours à l’esprit la délicatesse de cette problématique et de la

nécessité de savoir raison garder, face à une question très importante mais oh

combien délicate à cerner.

Sachons raison garder. Ayons de la mesure pour aborder dans des termes utiles

et éclairants pour les citoyens et pertinents pour favoriser une exploitation

optimale des hydrocarbures pour que leur exploitation soit bénéfique pour

l’ensemble du pays. L’Etat a la responsabilité de les gérer, mais les citoyens

doivent être informés sur cette gestion, à travers l’exercice effectif d’une

démocratie pleine permettant de mettre au cœur de l’action des autorités la

touche citoyenne. La sève nourricière de la démocratie est et restera toujours la

contradiction porteuse de progrès.